الدوري الإيطالي: إجراء رسمي من الحكومة لاستكمال المسابقة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن موعد استئناف الفرق المشركة في البطولة للتدريبات، في بيان رسمي نشرته اليوم الأحد.

وسيكون بمقدور اللاعبين التدرب بشكل فردي في ملاعب التداريب الخاصة بأنديتهم بداية من الرابع من مايو المقبل.

بينما حددت الرابطة تاريخ 18 من الشهر نفسه للعودة إلى التدريبات الجماعية بشروط وأحكام تضمن سلامة اللاعبين.

وحصلت رابطة الدوري الإيطالي برئاسة لويجي ديسيرفو على تصريح رسمي من السلطات المحلية لاستئناف التدريبات.

ويرى محللون أن تلك الخطوة تمهيدًا لاستمكال منافسات الدوري المتوقف فعالياته منذ قرابة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويعمل مسئولو الرابطة بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين على إيجاد سبل لاستكمال الموسم مع الجهات الحكومية منذ أسابيع.