الأمانة تلاحق الباعة المتجولين وتصادر 14 طنا من الفواكه والخضروات

جدة – عادل بابكير

ترسخت في كافة أفراد المجتمع ظاهرة تواجد الباعة المتجولين في الشوارع والطرقات العامة ولاتزال حتى الآن تتوافد في الأحياء الجنوبية، بالرغم من خطورة تواجدهم في الأوقات الطبيعية لما يشكله تواجدهم من ضرر على المستهلكين. ولكن حتى ظل في أزمة فيروس كورونا لايزال هؤلاء الباعة يشكلون خطرا كبيرا وتهديدا على المجتمع.

وتحاول أمانة محافظة جاهدة الحد من تواجدهم من خلال العمليات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من انتشارهم.

رصدت ” كاميرا البلاد” عددا من العربات المتجولة في شوارع جنوب جدة.وفي هذا الشأن قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”البلاد”:

بأن أمانة محافظة جدة تحاول جاهدة الحد من انتشارهم في الأيام العادية وحتى خلال الفترة الحالية من خلال العمليات المكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية لما يمثله وجودهم وبيعهم من ضرر على أفراد المجتمع وترفض الأمانة فكرة بيع المنتجات في الأماكن العامة لأنها خطر على الناس.

وتواصل الأمانة من خلال البلديات الفرعية العمل على ضبط المخالفات ورصدت بمشاركة وزارة التجارة مستودع داخل أحد المباني يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه بشكل عشوائي ويفتقد لأدنى درجات الاشتراطات الصحية وقامت بمصادرة جميع الأطعمة واتلاف الفاسد منها.

ومن ضمن الحملات المتواصلة لحماية السكان من الأغذية الفاسدة أزالت البلدية في حي البغدادية الشرقية عددا من بسطات الفواكه والخضار وصادرة حوالي 14 طن من الأطعمة الفاسدة واتلفت جميع البسطات وقامت بتنظيف الموقع.