اطلاق قناة ترفيهيه لضيوف النزل الصحي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

الدمام-حمودالزهراني

ضمن الخطة البرامجية للشهر الكريم “الغبقة الرمضانية” تفتتح باقة البرامج المتنوعة المقدمة لضيوف النزل الصحي الثاني التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كإحدى برامج “قناة إشراقة نزل” التي تم إنشاءها خصيصاً لإمتاع ضيوف النزل والترويح عنهم

تعتبر “الغبقة الرمضانية” استمرارًا لبرنامج الديوانية التفاعلي، والمحتوي على حوار ودي مفتوح بين ضيوف النزل والكوادر العاملة فيه، لتخلق جواً من الألفة والأنس بينهم.

حضر الغبقة الرمضانية الأولى كلٌّ من الدكتور شاهر الشهري، الدكتور محمد الشهراني، المهندس طفيل اليوسف، والدكتور حاتم القحطاني، حيث تبادلوا الحوارات التفاعلية بينهم وبين ضيوف النّزل الصحي.

يذكر أن “الغبقة” ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، لتشمل عدداً من المواضيع المتنوعة في قالب يجمع بين المسامرة والفائدة.