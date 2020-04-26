“أمانة جدة” تطلق دليل “المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي”

جدة : البلاد

واصلت أمانة محافظة جدة اطلاق منظومة مبادراتها ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا ، حماية للمواطنين والمقيمين من انتقال العدوى ، ومنها اطلاق خدمة دليل “المحال الموفرة لخدمة التوصيل المنزلي” وذلك تحقيقاً للتباعد الاجتماعي ، بتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان بكل يسر ودون الحاجة لمغادرة المنزل .

ويمكن الدليل من معرفة المحال التي تقدم خدمات التوصيل المنزلي في نطاق الحي ، عبر الرابط : https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/DeliveryService/view/index.php ، حيث سبق وأن أطلقت الأمانة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق ، والتي سبق تفعيلها في وقت سابق عبر “خرائط Google” وتوزيعها على نطاق 19 بلدية فرعية لـ تسهيل معرفة المحال والمطاعم المتوفرة في كل نطاق خاصة خلال شهر رمضان وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة لخدمة السكان .

وتعد خلال الظروف الاستثنائية الراهنة الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان ، من : التموينات والصيدليات ومحال بيع الغاز وتعبئة المياه وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS ، وصور فضائية حديثة للمدينة .