أطباق رمضان | طريقة عمل تندوري الدجاج الهندي مع كاري الخضار

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ إفطار مميز لسفرة رمضان وطريقة عمل تندورى الدجاج الهندى مع كارى الخضروات المميز

أولاً مقادير تندورى الدجاج

أفخاذ دجاج وصدور

كوب روب

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

التوابل

ملعقة كبيرة شطة خشنة

ربع كوب كزبرة حب

ملعقة كبيرة كمون حب

ملعقة كبيرة فلفل حب

ملعقة كبيرة قرنفل حب

ملعقة كبيرة هيل حب

عود قرفة

ملعقة صغيرة بذور حلبة

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبشورة

ملعقة صغيرة كركم مطحون

4 ملعقة كبيرة بابريكا

ثانياً لكارى الخضار

جزر مقطع

3 حبة طماطم مقطعة

بصل كبير مقطع مكعبات

بطاطا مقشرة ومقطعة مكعبات

كوب بازلاء

كوب مرقة دجاج أو خضروات

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

ملعقة طعام زنجبيل مبشور

4 فصوص ثوم مفرومة

فلفل أخضر مفروم

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة جارام ماسالا

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة حلبة

ملعقة صغيرة كمون

عصير حبة ليمون

ملعقة صغيرة كارى

طريقة العمل

أولاً تندورى الدجاج

التوابل

تحمص أول ثمان مكونات في قدر فوق نار متوسطة الحرارة حتى تصدر من الخليط رائحة ثم يرفع عن النار

تخلط التوابل المحمصة مع التوابل الأخرى وتنقل إلى مطحنة التوابل

يحفظ خليط التوابل فى برطمان محكم الغلق في الثلاجة

الدجاج

تخلط الروب مع عصير الليمون والثوم والزنجبيل فى وعاء

تضاف 2 ملعقة كبيرة من خليط التوابل الذى قمنا بعمله

تثقب قطع الدجاج بالسكين فى أماكن متفرقة

ثم يصب خليط الزبادى فوق الدجاج

يترك حتى يتبل لمدة 12 ساعة على الأقل فى الثلاجة

ثم يرفع الدجاج من الثلاجة ويسخن الفرن على درجة حرارة 220 مئوية

توضع قطع الدجاج على الرف فوق صينية شواء وتشوى قطع الدجاج لمدة 30 دقيقة حتى تخرج العصارة بدون دماء عندما يثقب الدجاج عند المفاصل

يمكن شواء الدجاج فوق شواية الباربكيو بدلاً من الفرن

يقدم الدجاج مع الأرز وكارى الخضروات

طريقة عمل كارى الخضار

يسخن الزيت أو السمن على النار

يضاف البصل الكمون ويقلب حتى يتغير لون البصل

يضاف الثوم والزنجبيل والفلفل للبصل ويقلب 2 دقيقة

تضاف التوابل الأخرى والملح وتقلب

تضاف البطاطس والجزر وتقلب حتى تمتزج مع التوابل والسمن

تخفق درجة حرارة النار إلى متوسطة

ويحرك الخليط 5 دقائق

تضاف المرقة وتغطي القدر

يترك على نار هادئة 15 دقيقة

يضاف عصير اليمون ويقلب جيداً

يترك على النار 10 دقائق

تضاف البازلاء وتقلب المقادير على النار

تغطي المقلاة وتترك على نار هادئة 10 دقائق

تقلب جيداً وتترك ترتاح 10 دقائق

ثم تقدم