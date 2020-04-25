وزارة الحج تشرف على مغادرة 118 معتمرا مصريا

جدة ــ ياسر بن يوسف

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (118) معتمراً مصريا أمس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة، وعضوية كل من وزارة الداخلية؛ ممثلة في الجوازات، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني؛ للتأكّد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار، وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

ومن جانبه أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط لـ” البلاد ” ان الوزارة قدمت لهم العديد من الخدمات الخاصة لهم خلال فترة اقامتهم وعملت على ايجاد سبل الراحة لهم في كافة المجالات، لافتا إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للوجود الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي؛ لإجراء الفحوص من قِبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرّمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكّد من تلبية احتياجاتهم كافة لحين مغادرتهم إلى وطنهم سالمين.

فيما اثنى عدد من المعتمرين المصريين على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة لهم.