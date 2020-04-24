6.6 مليار أرباح سابك النصفية

الرياض – البلاد

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في اجتماعها جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول، أنه تمت الموافقة على توزيع نحو 6.6 مليار ريال على المساهمين، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم، بواقع 2.2 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية.