مسلسل الاختيار يتصدر مواقع التواصل في أولى أيام عرضه

كتبت_ أمنية رشاد
أثار مسلسل الاختيار حالة من الاعجاب لكافة المتابعين من الوطن العربي في أولى حلقات عرضه اليوم ،والذي يقدم سيرة ذاتية لحياة الشهيد عقيد أركان حرب “أحمد صابر المنسي” – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر“ هاشتاق حمل اسم “الاختيار” يعرضون فيه لبعض من لقطات المسلسل والمشاهد التي حازت إعجابهم، وجاء أبرزها بداية المسلسل بأول مشهد للفنان أمير كرارة وهو يردد ما قاله الشهيد “على العهد يا رجالة وزي ما اتفقنا أتدفن بأفرولي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن” .
فيما أبدى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مدى تقديرهم للشهيد المنسي وقدموا التحية أولا لروح الشهيد وللجيش المصري وكافة جنوده لما يقومون به من تضحيات بالروح والدم لحماية أرض الوطن، وتتابعت اللعنات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الارهابيين وعلى رأسهم الارهابي”هشام عشماوي”.
وأعرب العديد من النشطاء عن سعادتهم لاستخدام لقطات حية من لحظات القبض على الارهابي “هشام عشماوي” العام الماضي، معبرين أنه كان أفضل ردا للأخذ بثأر الشهيد المنسي.
المسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد العوضي، محمد رجب، كريم العمري وهو أحد أبطال القوات المسلحة الحقيقيين السابقين، ويجسد أيضا دور الشهيد النقيب هشام في الاختيار.
الفنان كريم العمري