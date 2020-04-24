مسلسل الاختيار يتصدر مواقع التواصل في أولى أيام عرضه

فيما أبدى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مدى تقديرهم للشهيد المنسي وقدموا التحية أولا لروح الشهيد وللجيش المصري وكافة جنوده لما يقومون به من تضحيات بالروح والدم لحماية أرض الوطن، وتتابعت اللعنات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الارهابيين وعلى رأسهم الارهابي”هشام عشماوي”.