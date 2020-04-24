رسميًا: إلغاء الدوري الهولندي من دون تحديد بطل

أعلنت رابطة الدوري الهولندي لكرة القدم عن إلغاء منافسات الموسم الحالي من المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وصعوبة استئنافه.

وكان البطل أياكس أمستردام متصدرًا (56 نقطة) بفارق الأهداف عن ألكمار الوصيف قبل تسع جولات من النهاية، في منافسة محتدمة.

لكن مع إعلان السلطات المحلية لقرارها اليوم، فإن الدوري الهولندي الملقب بـ “الأرديفيزي” سيبقى من دون بطل هذا الموسم.

كما جاء في البيان الذي نشرته الرابطة إلغاء الهبوط من الأرديفيزي وإلغاء الترقي من دوري الدرجة الثانية.

القرار سرى بطبيعة الحال على الدوري النسائي، الذي انتهى من دون بطل، والذي تصدره فريق بي إس في أيندهوفن.

توفي أكثر من 4 الآف مواطن في هولندا جراء فيروس كورونا، بينما تتخذ الحكومة في الوقت الحالي إجراءات صارمة.

وقال الاتحاد الهولندي اليوم الجمعة: “من المستحيل استئناف الموسم الحالي 2019-2020”.

“يدرك الاتحاد الرؤى والمصالح المختلفة للأندية، نعلم أن أي قرار سيتم اتخاذه سيؤثر في بالسلب في مكان آخر”.

ترك الاتحاد الهولندي مسألة الهبوط والترقي للأطراف الممثلة من الأندية، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بالاتفاق، فكان القرار الأخير للجنة التنفيذية للاتحاد.

وسيتم اعتبار أياكس وألكمار ممثلين عن هولندا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، باعتبارهما صاحبي المركز الأول والثاني في اللائحة.

فيما سيخوض فريق فاينورد منافسات الدوري الأوروبي، على أن يلعب فريقا أيندهوفن وفيليم تصفيات الدوري الأوروبي لاحتلاههما المركزين الرابع والخامس.