تعرف على أسباب الصداع قبل وبعد الإفطار و كيف يمكن التخلص منه؟

يعاني الكثيرون من آلام الصداع أثناء الصيام و بعد تناول الإفطار في شهر رمضان الكريم، خصوصا في أيام الصيام الأولى، ويعود ذلك لعدة عوامل ترتبط بحياتنا اليومية وهى كالتالي:
1/ التغيرات في مواعيد الوجبات.
2/ التغيرات في مواعيد النوم، لأن المعظم ينام بعد صلاة الفجر وبالتالي لا يأخذون قسط مناسب من النوم.
3/ عدم تناول القهوة والشاى في الصباح كما هو معتاد.
4/ قلة التدخين تسبب الصداع الشديد بسبب نقص النيكوتين.
كما أنه هناك نوعين من الصداع في شهر رمضان، الأول بسبب انخفاض كمية السكر بالدم التي يحتاجها الجسم لتنشيط الدورة الدموية، والثاني يأتي بعد الإفطار ويحدث بسبب تناول الأطعمة والمشروبات دفعة واحدة وبسرعة، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الإنسولين وينخفض حينها مستوى السكر في الدم.
أما بالنسبة للمرضى فيجب تنظيم مواعيد الأدوية قبل شهر رمضان بالمتابعة مع الطبيب المختص.
ويفضل تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان، لتخزين كمية كبيرة من الطاقة للعمل في النهار.
ويجب شرب كميات كافية من الماء في السحور، لتقليل أعراض الجفاف المسببة للصداع، وينصح بتناول البقوليات في وجبة السحور .