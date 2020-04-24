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تعرف على أسباب الصداع قبل وبعد الإفطار و كيف يمكن التخلص منه؟

فرناس حفظيaccess_time2 / رمضان / 1441 هـ      24 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني الكثيرون من آلام الصداع  أثناء الصيام و بعد تناول الإفطار في شهر رمضان الكريم، خصوصا في أيام الصيام الأولى، ويعود ذلك لعدة عوامل ترتبط بحياتنا اليومية وهى كالتالي:

1/ التغيرات في مواعيد الوجبات.

2/ التغيرات في مواعيد النوم، لأن المعظم ينام بعد صلاة الفجر وبالتالي لا يأخذون قسط مناسب من النوم.

3/ عدم تناول القهوة والشاى في الصباح كما هو معتاد.

4/ قلة التدخين تسبب الصداع الشديد بسبب نقص النيكوتين.

كما أنه هناك نوعين من الصداع في شهر رمضان، الأول بسبب انخفاض كمية السكر بالدم التي يحتاجها الجسم لتنشيط الدورة الدموية، والثاني يأتي بعد الإفطار ويحدث بسبب تناول الأطعمة والمشروبات دفعة واحدة وبسرعة، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الإنسولين وينخفض حينها مستوى السكر في الدم.

أما بالنسبة للمرضى فيجب تنظيم مواعيد الأدوية قبل شهر رمضان بالمتابعة مع الطبيب المختص.

ويفضل تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان، لتخزين كمية كبيرة من الطاقة للعمل في النهار.

ويجب شرب كميات كافية من الماء في السحور، لتقليل أعراض الجفاف المسببة للصداع، وينصح بتناول البقوليات في وجبة السحور .

vernas hefzy

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