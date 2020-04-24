تسجيل 1172 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 15102 حالة ، بينها 12926 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 6 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 127 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة تعافي 124 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى ٢٠٤٩ حالة.

وأشار إلى أن من بين الحالات الجديدة المسجلة اليوم، ما نسبته 25٪ لسعوديين، و 75٪ لغير سعوديين.