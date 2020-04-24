بشرى بشأن كورونا تملأ العالم.. لماذا يموت الفيروس في الحر؟

وسط تخبط العالم بحثا عن علاج كورونا أتت بشرى عالمية أعلنها القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

يؤكد وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة الأمريكية توصلوا إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة.

لكنه يضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خصوصًا عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وقال براين، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض الخميس: “الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة”.

وذلك وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وعلقت “رويترز” بأن ما توصل الباحثون إليه من نتائج يعزز الآمال في أن يحاكي كورونا سلوك أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وهي الأمراض مثل الأنفلونزا التي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة.

إلا أن الفيروس أثبت كذلك قدرته على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.

ترامب يتعامل بحذر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر.

لكنه أشار أيضًا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف.

وأضاف “ذكرت يومًا أن الأمر قد ينتهي مع الحرارة والضوء، ولم يرق هذا التصريح للناس كثيرًا”.

وأضاف أنه آمل أن يستمتع الناس بالشمس وإذا كان لها تأثير فهذا أمر عظيم”.

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن الاقتصاد الأمريكي سيلتقط أنفاسه بسرعة، وأن الولايات المتحدة أصبحت رائدة في مجال اختبارات فيروس كورونا.