الدولية

على متن سفينة سياحية إيطالية

اليابان تسجيل 43 إصابة إضافية بكوفيد19

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1441 هـ      24 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

طوكيو : متابعات

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الجمعة أن 43 فردا اضافيا من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في محافظة ناجازاكي جنوب غربي البلاد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقد أدت الحالات الجديدة إلى زيادة العدد الإجمالي من الاصابات على متن السفينة كوستا أتلانتيكا إلى 91 شخصا.
ولا يزال أحد أفراد الطاقم يخضع للعلاج بمستشفى في مدينة ناجازاكي بسبب الأعراض الشديدة للمرض.

وأجرت حكومة ناجازاكي حتى الآن فحوصات على ما مجموعه 335 شخصًا على متن السفينة، والتي تضم حاليًا 623 من أفراد الطاقم وليس على متنها ركاب. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن حكومة ناجازاكي تخطط أيضا لفحص باقي أفراد الطاقم.

صحيفة البلاد

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