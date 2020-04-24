« المنحنى » يستقر بأمريكا.. ورهان على كسب معركة « كوفيد »

عواصم – وكالات

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كسب معركة “كوفيد 19″، مشيدا بمحاربي الخطوط الأمامية من العاملين في الحقل الطبي، وغيرها من الوظائف التي تتطلب التواجد في ميدان العمل وسط ظروف صحية صعبة. وقال ترمب، خلال مؤتمر خلية أزمة فيروس كورونا المستجد، إن الفيروس لن يعود بنفس القوة وقد لا يعود، مبينا أنه وقع على المرسوم الذي سيتم بموجبه تعليق الهجرة، وأن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح في ما يخص مكافحة الوباء، بينما أكد نائبه مايك بنس إن الولايات المتحدة مستمرة في تعزيز المخزون الوطني من أجهزة التنفس، وتود فتح البلاد لذلك تحتاج لمواصلة الالتزام بالتوجيهات الاحترازية. وبينت خلية الأزمة الأمريكية حول كورونا، أن منحنى الإصابات بدأ يستقر، مع الحاجة لخطوات حذرة للغاية للنجاح في المكافحة بشكل تام، في وقت سجلت أمريكا أمس (الخميس)، 1738 وفاة جديدة، في انخفاض كبير مقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة التي سجلت فيها 2751 حالة وفاة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. بالمقابل، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن ألمانيا لا تزال في بداية وباء فيروس كورونا وسوف يتعين عليها العيش معه لفترة طويلة.

وقالت أمام مجلس النواب: “لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية. لقد كسبنا بعض الوقت”، مضيفة أنه تم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد، مشددة على منظمة الصحة العالمية شريك لا غنى عنه لألمانيا، فيما سجلت البلاد زيادة في بمقدار 2352 حالة إصابة ليبلغ الإجمالي قرابة 150 ألف إصابة، لتعود المخاوف مجددا بعد إعلان وزير الصحة الألماني في وقت سابق السيطرة على الوباء. وبينما ساد الهدوء الصين بواقع 10 إصابات أمس، وعد تسجيل أي حالات وفاة لليوم الخامس على التوالي، سجلت أسبانيا 440 حالة وفاة جديدة، و4635 حالة إصابة في 24 ساعة، كما سجلت أفغانستان 50 إصابة جديدة، وأوكرانيا 578 إصابة، وسنغافورة 1037 إصابة، وعمان 102 إصابة، والهند 1409 إصابات، والكويت 151 إصابة، وشفاء 55 حالة، وكوريا الجنوبية 8 إصابات، فيما ارتفعت الإصابات لأبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم إلى 1022 إصابة.