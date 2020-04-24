الصحة العالمية تحذر من استمرار كورونا طويلا

جنيف – وكالات

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، من استمرار كورونا طويلا، مبينا أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد.

واعتبر أن غالبية سكان العالم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.

وكانت المنظمة الأممية حذرت من التسرع في رفع القيود، داعية إلى التكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح، منبهة إلى ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة الفيروس المستجد. كما أوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجيا، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.