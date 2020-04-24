اختيار ميسي كأفضل لاعب في الـ25 عامًا الأخيرة

فاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الربع قرن الأخير بحسب استفتاء أجرته مجلة “فور فور تو” الشهيرة في عالم كرة القدم.

وجاء ميسي في طليعة اختيارات الجماهير وتفوق على جميع منافسيه، ممن ينشطون حاليَا أو هم معتزلين كزين الدين زيدان ورونالدينيو.

اللاعب المتوج بالكرة الذهبية في ست مناسبات تفرد بالجائزة بعد منافسة مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الذي حل وصيفًا له.

نرصد لكم أفضل 25 لاعبًا في الـ25 عامًا الأخيرة وفق استفتاء المجلة..

25- جيانلويجي بوفون (إيطاليا)

24- سيرخيو راموس (إسبانيا)

23- روماريو (البرازيل)

22- بول سكولز (إنجلترا)

21- راؤول جونزاليس (إسبانيا)

20- سيرخيو بوسكيتس (إسبانيا)

19- لوكا مودريتش (كرواتيا)

18- إيريك كانتونا (فرنسا)

17- جابريل باتيستوتا (الأرجنتين)

16- لويس فيجو (البرتغال)

15- واين روني (إنجلترا)

14- ريكاردو كاكا (البرازيل)

13- ريان جيجز (ويلز)

12- فابيو كانافارو (إيطاليا)

11- ريفالدو (البرازيل)

10- روبيرتو باجيو (إيطاليا)

9- باولو مالديني (إيطاليا)

8- أندريس إنييستا (إسبانيا)

7- تشافي هيرنانديز (إسبانيا)

6- تييري هنري (فرنسا)

5- رونالدينيو (البرازيل)

4- رونالدو نازاريو (البرازيل)

3- زين الدين زيدان (فرنسا)

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال)

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين)