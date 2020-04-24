أسعار النفط تستعيد دولارين

عواصم – وكالات

شهدت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل ارتفاعاً لثاني جلسة على التوالي بنحو 1.99 دولار” بنسبة 9.8% ” لتتداول عند 22.4 دولار للبرميل ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (الأمريكي) تسليم شهر يونيو، بنحو 11.5 % ليتداول عند 15.4 دولار للبرميل.

جاء الارتفاع بعد التطمينات السعودية التي أكد عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ، بأن المملكة مستعدة لإجراءات إضافية في السوق، وتوجه العديد من أكبر اقتصادات العالم لفتح تدريجي لاقتصاداتها وعودة بعض أنشطة القطاعات الانتاجية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط ، تسليم شهر مايو ، يوم الاثنين العاصف، بنحو 55.90 دولار، أو 306 %، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية ، وذلك باعتبار الثلاثاء الماضي كان آخر أيام عقود تسليم مايو وعدم رغبة المشترين في الاستلام لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج ، بينما حافظت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو على أسعارها قرب 20 دولارا للبرميل نظرا لبدء خفض الانتاج المتفق عليه بين تحالف “أوبك+” سيدخل حيز النفاذ مطلع مايو، كما سيبدأ فتح الاقتصادات تدريجيا ايضا ما يشير لوضع أفضل خلال شهر يونيو.

ولم يتراجع خام برنت كما حدث لخام غرب تكساس لتوافر أماكن التخزين له بخلاف نظيره الأمريكي، كما أن أسعاره الحالية تسليم يونيو وليس مايو الذي تأثر بشدة البتضخم الهائل في المعروض.