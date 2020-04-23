هزة أرضية بقوة ٢.٧ درجة شرق القنفذة

جدة / ياسر بن يوسف

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء اليوم (الأربعاء) هزة أرضية شرق محافظة القنفذة وبلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة .

وأشار إلى أن هذه الزلازل تعتبر صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من قبل المواطنين .

وأكد أبا الخيل أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة ، وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، حفظ الله مملكتنا من كل شر