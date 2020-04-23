مهاجم النصر ينفي إصابته بالفيروس

جدة- البلاد

كشف مهاجم النصر، المحترف النيجيري أحمد موسى، حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقد نشر اللاعب النيجيري، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك. وكتب موسى: “كونوا أكثر حرصا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا”.

وأضاف: “نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون، حيث إننا قد وصلنا إلى نيجيريا قادمين من السعودية. حافظوا على المسافة، وابقوا بأمان”. وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر بالعودة إلى بلاده.