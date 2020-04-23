كيف يمكنك التغلب على اضطرابات النوم خلال الحجر المنزلي؟

يبدو أن اجراءات الحجر المنزلي قلبت الحياة رأسا على عقب، فقد حدثت العديد من التغييرات في الروتين اليومي، ومن أهمها عدم قدرة الأشخاص على النوم بشكل سليم، وسبب ذلك يعود إلى الشعور بالقلق والتوتر.
كما ذكر الخبراء أن هناك أسباب أخرى للأرق وعدم إنتظام النوم، ومنها عدم القيام بأى نشاطات أو حركات جسدية خارج المنزل وهو ما يؤدي إلى تراجع مستويات فيتامين د، ويتسبب ذلك في حدوث خللا في الساعة البيولوجية للجسم.
ولقد نصحت خبيرة التغذية صوفي سبيلينغ أن ممارسة التمارين الرياضية خلال ساعات النهار، يحفز هرمون السعادة، وأضافت أيضا خبيرة التغذية أن تناول الغذاء غير الصحي الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر يمكن أن يسبب تراجع الطاقة ويؤثر سلبا على نوعية النوم، لذلك يفضل تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والاسماك التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.