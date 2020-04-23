صدمة للوحدة.. أنسيلمو يطلب فسخ عقده

مكة المكرمة- محمد آل هاشم

فاجأ وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس إدارة نادي الوحدة بطلب نجم خط الوسط فسخ عقده مع” فرسان مكة” ودفع الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين ريال، وذلك لعدم رغبته في إكمال المدة المتبقية في عقده، وذلك بحسب مصادر (البلاد) الخاصة، والمقربة من النادي المكي.

ولم تذكر المصادر نفسها، سبب رغبة اللاعب في فسخ العقد إلا أنها أكدت أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع النادي.

الجدير بالذكر أن أنسيلمو يعد من أفضل اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان مطمحًا للعديد من الأندية السعودية والخليجية في فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب أنسيلمودي مورايس هذا الموسم مع الوحدة 12 مباراة، وشارك في ‏(1505) دقيقة، مسجلا (8) أهداف، كما صنع هدفين لزملائه، وخلق (19) فرصة سانحة للتسجيل، وفي سجله أيضا (45) افتكاك كرة بشكل ناجح، و(67) مراوغة ناجحة، ما جعله مطلوبا من أندية القمة في الدوري.