رسميا.. المملكة تتقدم بملف لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030

الرياض- البلاد

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الخميس أن المملكة العربية السعودية، قد تقدمت بملف رسمي؛ لاستضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد كشفت عبر بيان رسمي عن تقدمها لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030 في العاصمة الرياض.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان: المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملف السعودية؛ لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030.

وأضاف: هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا، ويعزز سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع.

وستستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022 بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان عام 2026.

وكانت المملكة قد تقدمت مؤخرا بطلب استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم2027.