اليابان تسجل 376 إصابةً و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو : وكالات

سجلت اليابان 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 21 وفاة جديدة بالوباء التنفسي خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 12226 حالةً والوفيات إلى 305 وفاة.

لكن هذا الإجمالي لا يشمل إصابة 712 شخصاً ووفاة 13 آخرين بالفيروس كانوا على متن سفينة ( دياموند برينسيس ) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قبالة سواحل طوكيو في فبراير الماضي.

ومن بين الحصيلة الجديدة كانت الإصابات في طوكيو هي الأعلى في اليابان بعدما سجلت 134 عدوى جديدة مما رفع إجمالي الحالات المسجلة في العاصمة اليابانية إلى 3573 إصابةً.