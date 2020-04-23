اتفاقيات تعاون لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى في الشرقية

الدمام- حمودالزهراني

وقع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي في مقر التجمع الأول اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة الطبية يمثلها الدكتور شاهر القحطاني وذلك بشأن تطوع منسوبي الجمعية ضمن طواقم التجمع الصحي للمشاركة في مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مشاركة الجمعية بالخدمات التطوعية بالتجمع في تقديم تولي صرف وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وإيصال مرضى المستشفى كبار السن المصابين بأمراض مزمنة بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات.

ويشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي يُعد أحد مبادرات وزارة الصحة ممثله بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين التجمع الصحي الأول والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

وإيماناً من الطرفين بأهمية تظافر الجهود الوطنية فـي دعـم التنمية وخدمة غاياتها، وتأصيل مفهوم الشراكة المجتمعية في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، وتجسيداً للالتزام بالمسئولية الاجتماعية ودورها في تعزيز العمل بروح الفريق الواحد ونشر ثقافة التطوع وإبراز دوره في تنمية المجتمعات وسد احتياجاتها من العناصر التطوعية، في تقديم خدمات تطوعية للسيطرة فايروس كورونا والحد من مخاطره.