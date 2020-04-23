أمير مكة ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد بحلول رمضان

البلاد : واس

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنّى سموه من الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على قيادة المملكة والمواطنين والمقيمين وقد تجاوزنا الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يُديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.