أمانات المدن والبلديات : ذبيحتك على المتجر الإلكتروني

جدة ـ ياسر بن يوسف ـ المدينة المنورة ـ محمد قاسم

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك بدأت أمانات المدن بتفعيل المتاجر الإلكترونية لتوفير اللحوم للمواطنين والمقيمين حيث أنه وعلى غير العادة اختلف هذا العام عن كل عام نظير الجائحة التي شهدها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا ( كوفيد 19) مما تسبب في الحجر ومنع التجول لضمان سلامة الجميع.

فلجأ المستهلك إلى التطبيقات الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لالتزامهم بقرار أمر منع التجول، وانعكس ذلك إيجاباً على توفر المعروض ونجاح خطة التسوق الإلكتروني، وفي هذا الشأن عمدت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى تأهيل الأسواق المركزية ومتابعة تعقيمها والتنسيق مع شركات التوصيل والتطبيقات عبر المسالخ للتأكد من سلامة اللحوم والأنعام ومطابقتها للشروط الصحية.

وفي هذا السياق فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.وقال عدد من تجار الماشية في حلقة جدة أن الأسعار ثابتة ويعتبر الخروف النجدي هو الأعلى سعرا يليه الحري.



وفرة المعروض

وفي المدينة المنورة ورغم سكون الحركة في سوق الانعام غير أن هناك وفرة في المعروض إلى جانب الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب وتنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من وإلى السوق.

وفي هذا السياق أوضح رئيس طائفة سوق الإبل بالمدينة المنورة محمد بن معلا الحرقان أن الطلب والإقبال من ساكني المدينة المنورة لشراء الإبل ولحومها يزداد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفق الضوابط التي وضعتها الجهات الرسمية، وأن السن المفضل للشراء هو ما يكون في حدود السنة تقريبا، مؤكدا توفر جميع المواشي ولله الحمد، منها على سبيل المثال وليس الحصر تم استيراد تقريبا أكثر من 300.000 رأس من المواشي.

تفاوت الأسعار

وذكر الحرقان أن الأسعار تختلف حسب الجودة وحسب الطلب وكذلك صغر سن الذبيحة التي تتراوح غالباً بين 3000 إلى 6000 ريال للرأس الواحد حسب الحجم ، مشيدا بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – للحد من انتشار فيروس كورونا وإجراء منع التجول الكلي في أغلب مناطق المملكة ، إلا أنه في المقابل حرصت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمتابعة جميع أسواق المملكة لتوفير كل ما يلزم ساكني هذه البلاد المباركة وجميع مستلزماتهم الحياتية التي من بينها توفير المواشي للمستهلك بجميع أنواعها سواء المستورد أو المحلي ، داعيا لله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل شر ومكروه.

البلدي يكسب

من جهة أخرى أشار رئيس طائفة سوق الأغنام بالمدينة المنورة سليم بن سالم الزغيبي إلى الإقبال غير المعتاد بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسط وفرة في المعروض ولله الحمد من الأغنام المحلية والمستورة ، نافياً ما يتم تداوله من ارتفاع أسعار الأغنام إلى 2000 و2500 ريال ، مؤكداً أن أسعار الأغنام البلدي في السوق تتراوح ما بين 900 إلى 1500 ريال حسب حجم الذبيحة , فيما تبدأ أسعار الأغنام المستوردة من 920 إلى 1050 ريال ، مقدما شكره للجهات الأمنية والخدمية لحرصهم الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومشيدا في الوقت نفسه بالجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المدينة المنورة على مدار الساعة من خلال تنظيم عمل السوق التي تضمنت إلغاء ساحة الحراج لتلافي الازدحام، وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قِبل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق .

تعاون التجار

وأشاد الزغيبي كذلك بتعاون التجار ومربي الماشية في السوق مع الفرق الرقابية وتجاوبهم التام للإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجائح بإذن الله ، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لحرصهم على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة من احتياجاتهم المعيشية وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار وأن يصرف عنا وعن بلدان العالم أجمع كل سوء .

من جهتهم أكد عدد من تجار الأغنام بالسوق استقرار أسعار المواشي خلال هذه الأيام مع توفر الأغنام المحلية والمستوردة التي تتفاوت أسعارها ما بين 900 إلى 1500 ريال باختلاف أحجام الأغنام ، متوقعين استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، مشيدين بجهود ووجود رجال الأمن الذين يباشرون قرار منع التجول بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تطبيقاً للتعليمات التي أصدرتها الدولة من خلال عملهم ليلا ونهارا في الميدان وتفانيهم وتضحياتهم بأنفسهم وبأوقاتهم وصحتهم للحفاظ على حماية أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة أعزها الله.

زيادة الاستهلاك

وفي السياق نفسه تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة حركة شرائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتتميز الأسواق بوفرة المعروض وتنوعها من جمال وعجول وضأن وماعز، في الوقت الذي يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل .

واستطلعت “البلاد” حال حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى حيث سجلت أسعار الأغنام ارتفاعا متفاوتاً بحسب النوع بنسبة 15 – 35 % ليصل سعر الخروف الحري ما بين 1100 – 1400 ريال وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900 – 1100 ريال.

وعلى غير العادة فإن الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة يزاد خلال شهر رمضان نظراً لتنوع مواد السفرة المكية وهو ما أكده أيمن الصاعدي ، فيما قال محسن الهذلي أحد بائعي الأغنام :” إن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل وأن زيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني “، مشيراً إلى انتعاش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أية ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي ، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة.