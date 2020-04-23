ألمانيا تسجل 2352 إصابة جديدة بكورونا

برلين : متابعات

سجلت ألمانيا 2352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148046 حالةً.

وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص برصد تفشي الوباء في بيان إن وزارات الصحة في 16 ولاية ألمانية سجلت 215 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5094 حالةً.

في غضون ذلك، حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مناقشة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) من استعجال الولايات الألمانية في تخفيف إجراءات الإغلاق والحظر، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى ظهور موجة ثانية لحالات العدوى.