وزير المالية: احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة كورونا من موقع قوة

البلاد : متابعات

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف ، أن حماية المواطنين والمقيمين أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ومن هذا المنطق جاء التوجيه الملكي الكريم بتوفير العلاج والفحوص بالمجان لكل مرضى كورونا من السعوديين والمقيمين بما فيهم مخالفو الإقامة.

وأشار الوزير الجدعان في مؤتمر صحفي افتراضي للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة إلى أن المملكة تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها وتلافي آثار إجراءات مكافحة فيروس كورنا مشيرًا إلى أنه صدرت أوامر كريمة بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير المستلزمات للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا من منطق أن الإنسان – أيًا كان – أولوية لدى قيادة المملكة.

وأكد الجدعان أن احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة جائحة فيروس كورونا من موقع قوة ، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت خلال العام المالي 2019 في تحقيق الأهداف المالية الرئيسة.

وأوضح أنه جرى توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، بعد صدور الأوامر الكريمة بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير مستلزمات وزارة الصحة.

وكشف الجدعان عن إطلاق وزارة المالية لعدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص، وخصصت 23 مليار ريال لسداد مستحقاته، وعملت على حماية وظائف السعوديين في القطاع الخاص.