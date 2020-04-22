وزراء السياحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً استثنائياً افتراضياً

البلاد : متابعات

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا لوزراء السياحة في 24 أبريل. وفي ضوء جائحة COVID-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

سيُعقَد الاجتماع بقيادة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، والتي تعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وايضا البحث في اعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية ، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.