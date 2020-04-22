تسجيل 1141 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1141 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 12772 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 5 وفيات جديدة، جميعها لأشخاص غير سعوديين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 114 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 172 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1812 شخصًا، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 10846 حالة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، بينها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة.

وقال متحدث الصحة إن فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية خلال الشهر الفضيل .

وأوصى متحدث الصحة بالابتعاد عن تناقل الأغراض الشخصية، مشيراً إلى أن سجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير .

الحالات الجديدة حسب مدن المملكة :