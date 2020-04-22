الأمير منصور بن محمد يتفقد مركز القيادة والتحكم بصحة حفر الباطن

الدمام – حمودالزهراني

تفقد سمو محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن وخلال جولة سموه بالمركز استمع لشرح مفصل من مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي عن غرفة القيادة والتحكم التي تضم المنصات العلاجية والوقائية المرتبطة بمنظومة الخدمات المساندة لمتابعة الإجراءات اليومية على مدار الساعة بمنفذ الرقعي والمستشفيات الحكومية والخاصة ومراقبة مستجدات وتطورات فيروس كورونا (كوفيد -19) والوضع العالمي والمحلي إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الصحية لمجابهته.

واستمع سموه شرحاً عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بحفر الباطن من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستية والتدخل السريع لأي طارئ لا سمح الله وأشاد سموه بالجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها صحة حفر الباطن لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما قدم سموه رسالة صوتية عبر اللاسلكي التهنئة لكافة أبطال الصحة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، مثمنا الدور الكبير الذي يقدمونه من خلال مواجهة هذه الجائحة ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء .