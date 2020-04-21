4 أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..كيف يمكنك تعقيمها؟

أثبتت بعض الدراسات العلمية ، قدرة فيروس كورونا على البقاء فوق الأسطح المختلفة، لمدة زمنية تتراوح ما بين 4 أو 9 ساعات تقريبا، وقد يكون منها الأطعمة لاحتمالية أن تكون القشرة الخارجية من الخضروات والفواكه على سبيل المثال ملوثة بفيروس كوفيد 19 وهو ما يؤدي بعد ذلك إلى انتقاله داخل جسم الانسان.
وفيما يلي نستعرض لكم اكثر الأطعمة التي يمكن أن يبقى عليها فيروس كورونا وكيفية التخلص منه:
1/ الخضروات
لابد من غسلها جيدا بالماء والصابون المخصص لها ونقعها في الماء والخل للقضاء على الفيروسات والجراثيم.
2/ الفواكه
تختلف طريقة غسلها عن الخضروات فلا حاجة لنقعها في الماء والخل، يكتفى بغسلها بالماء والصابون المخصص لها للتخلص من الفيروسات والأتربة العالقة بها.
3/ الخبز
لابد من تسخينه على النار مباشرة قبل تناوله، لأن الحرارة العالية تساهم في القضاء على الفيروسات العالقة بهن ولا سيما فيروس كورونا المستجد، وبتلك الطريقة، سوف تقلل فرص الإصابة بالأمراض عن طريق الخبز.
4/ المعلبات
أما الأطعمة المحفوظة داخل المعلبات الكرتونية والزجاجية والمعدنية، يتم تطهيرها باستخدام قماشة مبللة بالكحول الايثلي المركز بنسبة 70%.