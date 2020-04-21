“وافي” يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

البلاد : متابعات

أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 نحو 23 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة تضم 1644 وحدة سكنية، منها

1550 وحدة لمشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصل بذلك إجمالي الرخص القائمة إلى 101 رخصة توفر 143,665 وحدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 100مليار ريال، منها 62 رخصة لمشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص والتي توفر 115,500 وحدة سكنية بقيمة قاربت 65 مليار ريال، بالتزامن مع استمرار البرنامج في العمل عن بعد وعلى مدار الساعة.

وأوضح البرنامج أن عدد الرخص الصادرة حتى نهاية الربع الأول لعام 2020 شملّت 4 رخص بيع على الخارطة لمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، و3 رخص لمشاريع متوسطة وصغيرة، و14 رخصة لتسويق (خارجي وداخلي)، ورخصتين للعرض (خارجي)، بالإضافة إلى 32 موافقة مبدئية للبيع على الخارطة، ويتم استكمال متطلباتها للحصول على الترخيص النهائي لتوفير أكثر من 36 ألف وحدة.

وأشار الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف إلى أن الربع الأول من 2020 شهد تأهيل 27 شركة تطوير عقاري و6 مكاتب استشارية، بالإضافة إلى تنفيذ الفريق الهندسي لنحو 84 زيارة ميدانية للمشاريع المُرخصة لمتابعة سير الأعمال فيها.

وأضاف الشريف أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” مستمر في تقديم خدماته لجميع المستفيدين من خلال استمرار العمل عن بعد في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر أن التراخيص الصادرة من “وافي” لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات للحصول على الرخصة التي تُخول المُطور العقاري التسويق والبيع لوحدات المشروع، حفاظاً على حقوق المستفيدين وتأكيدا على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، كما يُشرف “وافي” على المشاريع المُرخصة بشكل كامل من خلال المكاتب الاستشارية التي تقوم برفع تقارير دورية عن كل مشروع ونسب إنجازه، لضمان مواعيد التسليم وتطبيق بنود التعاقد بين الأطراف المعنية، مُشّدداً على أن دور “وافي” لا يقتصر على الترخيص ومتابعة جودة المشاريع، بل يتجاوز ذلك لتحفيز تأهيل المطورين العقاريين القادرين على تنفيذ مشاريع مميزة بجودة عالية.