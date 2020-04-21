هل طفلك مدمن تكنولوجيا؟ إليك ما يمكنك القيام به

نرمين عباس

قد يكون من الصعب على الأطفال الانتقال من أمام شاشة الهاتف أو الحاسوب، ولكن ليس بالضرورة أن يتحول الأمر لمعركة بين الأباء والأبناء

إليك ما يمكن فعله عندما يكون طفلك مدمن تكنولوجيا

في البداية يجب أن تعرف أن الأصوات المكثفة والألوان والحركة السريعة للمحتوى الرقمي يمكن أن تجعل الطفل أكثر جاذبية للتكنولوجيا من العالم الحقيقي

وبالتالي يصعب الانفصال عن الشاشة بل وسيستمر الأطفال في القيام بذلك لأنه أمر ممتع للغاية بالنسبة لهم

لكن يجب عدم تعرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 إلى 24 شهرًا لوسائل الإعلام الرقمية باستثناء الدردشة المرئية

وألا يكون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 ساعات أكثر من ساعة واحدة في اليوم فقط

مع مراعاة أن يشاهد الآباء وسائل الإعلام مع أطفالهم لمساعدتهم على فهمها

لان الاستخدام المفرط لوسائل الإعلام من قبل الأطفال في سن ما قبل المدرسة

يصيبهم بخطر الإصابة بالسمنة وقصر النوم ، والتأخير المعرفي واللغوي والعاطفي

ويقترح علي الأباء وضع خطة مع الأطفال للقيام بشيء ممتع عند انتهاء وقت الحاسوب أو الآي بود

مثل تناول وجبة خفيفة أو الذهاب إلى الحديقة

بعد ذلك قبل أن يبدأ في مشاهدة الفيديو أو التطبيق ذكرهم بأنهم سوف يتمكنون من القيام بهذا النشاط

إذا كان بإمكانهم إيقاف تشغيله فور الإنتهاء من المشاهدة وليس الإستمرار علي متابعته لوقت طويل

إن السماح للأطفال بالقيام بشيء ممتع بعد وقت الحاسوب سيكون أسهل بكثير من توقعهم بأن يذهبوا مباشرة لتناول العشاء أو الحمام أو السرير