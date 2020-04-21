المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فخذة محشية ورق عنب

نيفين عباسaccess_time28 / شعبان / 1441 هـ      21 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مناسبة لأطباق عزائم شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

للفخذة
فخذة ضأنى
كوب روب أو زبادى
نصف كوب زيت زيتون
ملح وفلفل وبهارات
زعفران
ملعقة كبيرة ثوم ناعم

لورق العنب
نصف كيلو ورق عنب مسلوق
نصف كيلو أرز مصرى مغسول
بقدونس وشبت وكزبرة ونعناع مفرومين
2 حبة بصل أبيض كبيرة مفرومة ناعم
2 حبة طماطم مفرومة
عصير 4 حبات ليمون
نصف كوب سمن أو زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة العمل

ورق العنب
نضع جميع المقادير فى وعاء عميق ما عادا ورق العنب وتخلط جيدا
تفرد ورق العنب وتحشى بكمية مناسبة من الحشوة وتلف مثل الأصابع
ويترك جانباً

تحضير الفخذة
يقلب العفران مع الزبادى والزيت والملح والفلفل والبهارات والثوم
تدهن الفخذة بالخليط جيداً
ثم نقوم بعمل فتحة بها لحشوها بورق العنب
نحضر ورق العنب
ثم نضعه داخل الفخذه وتغلق جيداً
تغطى الفخذة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
ثم تخرج وتقدم مع الأرز أو بحسب الرغبة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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