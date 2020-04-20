هدف: دعم التوظيف مع البرامج الحكومية الأخرى

الرياض – البلاد

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني، أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى، موضحًا أنه في حال حصول المنشأة على دعم أي برامج حكومية أخرى مثل برنامج “ساند” أو غيرها، فإن دعم مبادرة دعم التوظيف سيتوقف حتى نهاية فترة دعم البرامج الأخرى، ثم يتم استئناف دعم مبادرة “دعم التوظيف” ولن تحتسب فترة التوقف من دعم البرنامج، حيث ستتمكن المنشأة من الاستفادة من كامل مدة الدعم المقررة بـ 24 شهرًا.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد مع رجال وسيدات الأعمال في مجلس شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، مبينا أن المبادرة تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من اول يوليو الماضي ، بأثر رجعي للمنشآت المستحقة ، من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق، حتى اكتمال صرف المبالغ بأثر رجعي، ثم إكمال باقي مدة الدعم للمنشأة، لافتًا إلى أن المبادرة تدعم العاملين في قطاع التعليم وفي كل المهن وجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.