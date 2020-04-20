مجمع الدمام الطبي يتسلم خوذات طبية لحماية الكادر الطبي

الدمام -حمودالزهراني

وفرت جمعية البركة الخيرية بالدمام، يوم امس الاحد ٢٦-٨-١٤٤١هجري عدد من الأجهزة الطبية وتتمثل في ( خوذات طبية مع فلاترها ) والتي تستخدم لحماية الكادر الطبي في غرف العزل لمصابي فيروس « كورونا » المستجد ، وتم تسليمها لمجمع الدمام الطبي

وذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي والقطاع الثالث.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، أن هذه المبادرة تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة والتي تطلب منا الوقوف والمساندة وتلبية الواجب لمساعدة القطاع الصحي لاداء رسالتة على أكمل وجه ولمواجهة هذا الوباء ، مشيرًا إلى أن الجمعية ستستمر في دعم القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، من خلال مبادرات أخرى سيعلن عنها تباعاً تتمثل في مساعدة الاسر المتضررة من هذة الجائحة .

من جانبه قدم المدير العام التنفيذي بمجمع الدمام الطبي الدكتور زكريا بن علي الصفران شكره وتقديره لجمعية البركة الخيرية على استمرارها في مبادرتها لدعم مجمع الدمام الطبي وقال تعودنا من جمعية البركة الخيرية هذة المبادرة وهذا الدور الكبير والمحوري والريادي خلال هذه الازمة والتي اثبتت تميزها في اختيارها لمبادرات نوعية ومميزة وأشار الدكتور الصفران

فيما يخص جهاز خوذة تنقية الهواء والذي يعمل بالطاقة (PAPR) :

يعتبر الجهاز هو ضاغط هواء يعمل بالبطارية ويوفر تدفقًا إيجابيًا للهواء إلى قطعة الوجه من خلال فلتر عالي الكفاءة.

ويستخدم الجهاز لتوفير الحماية للممارسين الصحيين في حالات العزل التالية: –

الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الهواء مثل الدرن الرئوي المفتوح.

الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الرذاذ مثل التعامل مع المرضى المصابين او يشتبه في إصابتهم بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة باسم كورونا وكذلك بفيروس كورونا المستجد في حال عمل إجراءات طبية باعثة للهباء الجوي مع هؤلاء المرضى والتي ينتج عنها رذاذ دقيق الحجم يمكنه الانتقال عن طريق الهواء وإحداث العدوى وأمثلة على ذلك هو تركيب أنبوب القصبة الهوائية وغسيل القصبات والحويصلات الهوائية بالمحلول الطبي.

: الجهاز يستخدم فقط بواسطة الممارسين الصحيين ذوي اللحية بجميع أطوالها والذين لا يمكنهم عمل اختبار الملائمة مع أي من أنواع الكمامات التنفسية عالية الكفاءة (N95) والتي لا توفر لهم الحماية المطلوبة من التعرض للعدوى.

: الجهاز متكرر الاستخدام وليس أحادي الاستخدام ويجب بعد استخدامه من قبل الممارس الصحي إجراء عملية تطهير للخوذة والقطع الخاصة به المعرضة للتلوث بالمسح بمسحات الكحول الاثيلي تركيز 70% المتوفرة بالمنشآت الصحية ليصبح جاهزاً للاستخدام من قبل الممارس الصحي أو ممارس صحي أخر ولنفس المريض أو مريض أخر.

: يجب الاهتمام بتدريب الفئات الصحية والتي تتطلب طبيعة عملها في المنشآت الصحية التعرض للأمراض المعدية المنقولة عن طريق الهواء وإجراء التدخلات الباعثة للهباء الجوي ولا يمكن لهم اجراء اختبار ملاءمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة كما سبق مع تقييم مدى المامهم على كيفية استخدام الجهاز وتركيبه وتطهيره بعد الاستخدام.

واضاف كذلك يمكن استخدام الجهاز لعدة مرضي وكذلك من أكثر من ممارس صحي ومن الناحية الاقتصادية هو ممتاز لأنه متكرر الاستخدام ولايتلف بعد استخدامه للمريض .

من جهة اكد المدير التنفيذي المكلف بجمعية البركة الخيرية سعد بن محمد الاحمري ان هذة المبادرة تاتي استمراراً لما تقدمة الجمعية من مبادرات للقطاع الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا واضاف في الحقيقة ما نقوم به في القطاع الثالث الا واجب تجاه الوطن في ظل هذة الازمة وسنعمل جنباً بجنب مع القطاع الصحي في كل ما يخدم سلامة المواطن والمقيم وحتى الخروج من هذة الجائحة ..

الجدير بالذكر ان جمعية البركة الخيرية قد سلمت مجمع الدمام الطبي موخراً عدد ١٠ اجهزة تنفس صناعي لمرضى كورونا.