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طريقة عمل الكباب مع الأرز الأصفر بالبهارات العربية

نيفين عباسaccess_time27 / شعبان / 1441 هـ      20 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كباب اللحم المشوى مع الأرز الأصفر المنكه بالبهارات العربية

المقادير

للكباب
قطع لحم كباب
بصل مفروم
حبة طماطم مفرومة
ملح وفلفل
كزبرة جافة
زيت زيتون

للأرز
أرز طويل الحبة
كركم وزعفران
ملح وفلفل
عود قرفة
لومى
نجمة يانسون
هيل
زيت نباتى
ماء

الطريقة

تقلب مقادير الكباب معاً
ثم تنقع قطع اللحم فى الخلطة ساعتين على الأقل
تشوى على الفحم مع خضروات وتقدم مع الأرز

طريقة عمل الأرز
يوضع الماء مع جميع البهارات والزيت حتى يغلى
يضاف له الأرز بعد أن يغسل جيداً ويترك حتى تمام نضجه على نار متوسطة
يغرف ويقدم مع الكباب الساخن

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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