طريقة عمل الكباب مع الأرز الأصفر بالبهارات العربية

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كباب اللحم المشوى مع الأرز الأصفر المنكه بالبهارات العربية

المقادير

للكباب

قطع لحم كباب

بصل مفروم

حبة طماطم مفرومة

ملح وفلفل

كزبرة جافة

زيت زيتون

للأرز

أرز طويل الحبة

كركم وزعفران

ملح وفلفل

عود قرفة

لومى

نجمة يانسون

هيل

زيت نباتى

ماء

الطريقة

تقلب مقادير الكباب معاً

ثم تنقع قطع اللحم فى الخلطة ساعتين على الأقل

تشوى على الفحم مع خضروات وتقدم مع الأرز

طريقة عمل الأرز

يوضع الماء مع جميع البهارات والزيت حتى يغلى

يضاف له الأرز بعد أن يغسل جيداً ويترك حتى تمام نضجه على نار متوسطة

يغرف ويقدم مع الكباب الساخن