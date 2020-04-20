الرياضة

بايرن ميونيخ يؤمن وضعية اللاعب..

بايرن ميونيخ يجدد عقد جوهرته ويقطع الطريق على كبار أوروبا

محمد ابو الوفاaccess_time27 / شعبان / 1441 هـ      20 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الإثنين عبر موقعه الإلكتروني عن تجديد عقد مدافع الفريق، الكندي ألفونسو ديفيز.

 

وبحسب ما جاء في البيان الرسمي من النادي البافاري، فإن ديفيز (19 عامًا) وقع على عقد جديد يمتد إلى صيف 2025.

اللاعب الذي ينحدر من أصول غانية وينشط في مركز الظهير الأيسر، خطف الأضواء خلال الموسم الحالي لما أظهره من مستويات مبهرة.

قدّم ديفيز 8 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا وحيدًا هذا الموسم، بينما حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب هانز فليك.

اللاعب الشاب كان قد انضم إلى بايرن ميونيخ شتاء 2019 قادمًا من فانكوفير الأمريكي في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 10 ملايين يورو.

وغدا ألفونسو مطمع كبار أوروبا بعد التألق اللافت خلال مجريات الموسم الحالي، أبرزهم الأندية الإنجليزية التي وضعته في طليعة الاهتمامات.

بيد أن بايرن ميونيخ كان سبّاقًا بتأمين وضعية اللاعب وتجديد تعاقده، إذ من المنتظر أن يشغل منصب الظهير الأيسر بشكل أساسي في قادم المواسم.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *