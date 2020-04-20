بايرن ميونيخ يجدد عقد جوهرته ويقطع الطريق على كبار أوروبا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الإثنين عبر موقعه الإلكتروني عن تجديد عقد مدافع الفريق، الكندي ألفونسو ديفيز.

🗣 @AlphonsoDavies: "Ich bin sehr glücklich. Der #FCBayern ist einer der besten Vereine der Welt, und für mich ist ein Traum wahr geworden, hier spielen zu dürfen. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Titel wie möglich holen."#Davies2025 ✌👌✌🖐 pic.twitter.com/j3yJVK3pYx — FC Bayern München (@FCBayern) April 20, 2020

وبحسب ما جاء في البيان الرسمي من النادي البافاري، فإن ديفيز (19 عامًا) وقع على عقد جديد يمتد إلى صيف 2025.

اللاعب الذي ينحدر من أصول غانية وينشط في مركز الظهير الأيسر، خطف الأضواء خلال الموسم الحالي لما أظهره من مستويات مبهرة.

قدّم ديفيز 8 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا وحيدًا هذا الموسم، بينما حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمدرب هانز فليك.

اللاعب الشاب كان قد انضم إلى بايرن ميونيخ شتاء 2019 قادمًا من فانكوفير الأمريكي في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 10 ملايين يورو.

وغدا ألفونسو مطمع كبار أوروبا بعد التألق اللافت خلال مجريات الموسم الحالي، أبرزهم الأندية الإنجليزية التي وضعته في طليعة الاهتمامات.

بيد أن بايرن ميونيخ كان سبّاقًا بتأمين وضعية اللاعب وتجديد تعاقده، إذ من المنتظر أن يشغل منصب الظهير الأيسر بشكل أساسي في قادم المواسم.

Alphonso Davies has signed a 5-year contract extension at Bayern Munich. He's electric ⚡️ (via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/2E8yshkeKT — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2020