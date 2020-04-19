الرياضة

لفتة إنسانية من جانب لاعبي روما..

لاعبو روما يتخلون عن جميع رواتبهم حتى نهاية الموسم

محمد ابو الوفاaccess_time26 / شعبان / 1441 هـ      19 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
روما

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد عن موافقة لاعبيه على الامتناع عن تلقي الرواتب حتى نهاية الموسم تضامنًا مع الإدارة بشأن الأزمة المالية الحادثة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا التي تعتد ضمن أكبر 3 دول في العالم تأثرًا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات، وهو ما أثّر بدوره على الأمور المالية بالأندية الناشطة بالدرجات المختلفة.

وكشف النادي العاصمي الإيطالي إن اللاعبين بقيادة إيدين دزيكو والمدرب باولو فونيشكا وافقوا بالإجماع، ولن يتلقوا أجورًا عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

يُستثنى من الأمر العاملين في النادي من غير لاعبي كرة القدم، وهم الإداريين والعاملين والموظفين، إذ سيتلقون أجورهم كاملة.

محمد ابو الوفا

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