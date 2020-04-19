لاعبو روما يتخلون عن جميع رواتبهم حتى نهاية الموسم

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد عن موافقة لاعبيه على الامتناع عن تلقي الرواتب حتى نهاية الموسم تضامنًا مع الإدارة بشأن الأزمة المالية الحادثة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0 — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا التي تعتد ضمن أكبر 3 دول في العالم تأثرًا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات، وهو ما أثّر بدوره على الأمور المالية بالأندية الناشطة بالدرجات المختلفة.

وكشف النادي العاصمي الإيطالي إن اللاعبين بقيادة إيدين دزيكو والمدرب باولو فونيشكا وافقوا بالإجماع، ولن يتلقوا أجورًا عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

يُستثنى من الأمر العاملين في النادي من غير لاعبي كرة القدم، وهم الإداريين والعاملين والموظفين، إذ سيتلقون أجورهم كاملة.