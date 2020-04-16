شرطة الرياض تطيح بعصابة تزور تصاريح التنقل

الرياض : البلاد

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير تصاريح التنقل التي تمنحها وزارة الداخلية خلال فترة منع التجول، لمن تتطلب ظروفهم الخروج من المنزل في أوقات المنع.

ووثق مقطع فيديو بثه “سناب الداخلية”، قيام أحد رجال الأمن بالاتصال على أحد المزورين ويدعي رغبته بالحصول على تصريح مزور، ورد عليه الشخص المزور بأن التصريح الواحد قيمته 3 آلاف ريال، وحدد له الموقع الذي سيلتقيه فيه.

وبمجرد وصول رجلي الأمن للموقع قاما بإيقاف الشخص والقبض على باقي رفاقه، ومصادرة التصاريح المزورة.