البلاد : غدير الطيار

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات إلى في المملكة إلى 6380 حالة.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، اليوم (الخميس) ، أنه تم تسجيل عدد 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 83 حالة وفاة.

وأكد أنه تم تسجيل 59 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 990 حالة

مشيراً إلى أن هناك 5207 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 71 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.