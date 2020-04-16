المالية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليار دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح كما يلي : 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025، و 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030، و 3 مليار دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060.