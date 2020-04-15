واشنطن تتوقع «تسطح المنحنى».. وقفزة في بريطانيا

عواصم – وكالات

وسط تأكيد من منظمة الصحة العالمية أمس (الثلاثاء)، بأن 90 % من إصابات “كوفيد 19” مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، توقعت الأخيرة رؤية “تسطح منحنى الإصابات وانخفاضها قريبا”، وفقا لمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي قال إن أسبوعا سيء مر وستكون هناك المزيد من الوفيات ونقاط ساخنة في نيويورك، لكن سنرى تحسنا إيجابيا.

وقال فاوتشي: “الرئيس ترمب استمع إلى توصياتنا بالإغلاق وعمل بها، فعندما تحدثنا إليه وقلنا له إن الإغلاق لمدة 15 يوما لا يكفي وأنه يجب أن يكون 30 يوما استمع لنا وقام بالتمديد مباشرة”، مشيرا إلى أن ترمب استمع إلى النصائح الطبية حول القيود على السفر، ووافق على إغلاق الطيران مع أوروبا، وكذلك مع المملكة المتحدة.

وبينما سجلت أمريكا أعلى نسبة إصابات بما يقرب من 600 ألف حالة، وتوفي فيها ما يزيد عن 23 ألف شخص، بدأ بصيص أمل في تراجع الإصابات، مقابل تزايدها في دول أخرى، حيث قفزت بريطانيا إلى قرابة 90 ألف إصابة، وإيران إلى أكثر من 74 ألف إصابة مقتربة من رقم الصين 82 ألف إصابة مع تفشٍ سريع للفيروس فيها، في وقت دخلت روسيا دايرة الخطر بتسجيل أعداد كبيرة يومية تفوق الـ1000 إصابة يوميا، ما يجعلها في وضع غير جيد، فيما واصلت الموجة الثانية من كورونا تفشيها في الصين التي سجلت أمس، 89 حالة إصابة جديدة، غير أنها لم تسجل أية حالة وفاة على مدى يومين.

ولم تكن إسبانيا بمعزل عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، مسجلة في يوم واحد، 567 وفاة و3045 إصابة جديدة، ومثلها ألمانيا التي سجلت أمس 2082 إصابة جديدة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، مع 170 وفاة في 24 ساعة. وسجلت ماليزيا 170 إصابة جديدة، واليابان 390 إصابة، وروسيا 2774 إصابة، والفلبين 291 إصابة و20 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية 27 إصابة، والمغرب 75 إصابة، وعمان 86 إصابة، وأفغانستان 49 إصابة، وتنزانيا 14 إصابة، ولبنان 9 إصابات، وفلسطين 10 إصابات.

إلى ذلك، مدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا الإغلاق العام حتى 3 مايو المقبل، بينما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان فرض منع التجول الكامل بولاية الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل، لمدة 3 أسابيع، مع السماح بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء بعد اكتشاف 29 حالة إصابة منذ بداية انتشار “كوفيد”.