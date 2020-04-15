 معالجات جديدة لدعم المتأثرين بجائحة كورونا

جدة- ياسر بن يوسف

أكد مسؤولون في عدد من الصناديق والجهات الداعمة استمرار دعم الشرائح المستهدفة، بل تعديل قيم الدعم في ظل الوضع الراهن الذي فرضته جائحة كورونا، وقدم اللقاء تعريفات عن تلك الجهات وأهم مبادراته، وآليات الاستفادة من برامج الدعم، وأبرز التحديات، والمستقبل فيما بعد الأزمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الثاني ضمن سلسلة “تحدي الأزمة” والذي حمل عنوان “برامج الدعم الحكومي لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة”، للتعريف بمبادرات الجهات المشاركة للتخفيف من آثار جائحة كورونا “كوفيد-19” وشرح آليات الدعم وعرض أبرز التحديات التي تواجه مختلف التنظيمات في هذه الفترة، كما تناول ضيوف اللقاء مستقبل سوق العمل بعد الأزمة.

وأوضح مدير العلاقات الحكومية والخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد البارقي أنه وفي ظل الاستفادة من برنامج “ساند”، فقد تم تعليق اشتراك واحتساب المدة الحالية من نظام التأمينات الاجتماعية للموظف، ولن تتم مطالبة المنشآت بدفع الرسوم على موظفيها أثناء فترة الدعم.

من جانبه، أكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بمكة المكرمة محمد ناقرو أن برامج الصندوق ما زالت قائمة ومستمرة، ولا يوجد أي تعارض بين البرامج، خاصة “هدف” و “ساند”

بدورها، أوضحت رئيس الشراكات والتسويق والمتحدث الرسمي لـ”بنك التنمية الاجتماعية” نور العبدالكريم أن بنك التنمية الاجتماعي يدعم بمقدار 13 مليار ريال يركز على، ثمانية مليارات ريال دعما للمنشآت المتضررة بسبب جائحة كورونا، وهناك تمويلات ميسرة بقيمة أربعة مليارات ريال، ويستفيد من ذلك ذوي الدخل المحدود، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.