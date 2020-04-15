مشاعر في زمن كورونا .. زوجان في السبعين مصابان بالفيروس يوثقان لحظة ذكرى الزواج

الغرام في زمن كورونا، هي لقطات تخرج بين حين وآخر يعبر فيها طرفان عن حبهما في ظل المحنة الكبرى التى تهدد بقاء البشرية واستمرار العالم، وهذه المرة بين زوجين مصابين بالفيروس القاتل.

وفي إيطاليا وفي ظل المأساة المتمثلة في التفشي الكبير، حرصت وسائل الإعلام على بث صور ظهر فيها زوجان متحابان.

جانكارلو، 73 عاما، وزوجته ساندرا، 71 عاما، وهما يمسكان بيديهما فى احتفال بسيط باليوبيل الذهبى لارتباطهما.

وذلك فى مستشفى بإقليم ماركى شرقى إيطاليا.

حديث مؤثر

وسائل الإعلام أبرزت حديث الممرضة فى المستشفى، روبرتا فيريتى، والتي قالت إنها علمت بحلول ذكرى زواج المسنين.

وسعت مع آخرين من طاقم المستشفى لتنظيم حفل بسيط.

حديث الزوجة كان مؤثرا بقوة وهو ما عبرت عنه الممرضة بقولها إنها كانت تبكى كثيرا، بسبب قلقها على زوجها.

وكشفت كيف بقى يحبها بعد مرور زمن طويل على زفافهما.

ما كان مؤثرا أيضا ما اتبعه طاقم التمريض مع الزوجين ليخففا عليهما حدة المرض وشراسته فى ذكرى استثنائية جدا.

أعد الفريق الطبى 50 شمعة وضعها فوق كعكة صغيرة، ولكن فى مكان بعيد حفاظا على حياة الزوجين.