مدرب برشلونة يحلم بالاحتفال بدوري أبطال أوروبا وسط “الأبقار”!

قال مدرب فريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، إنه يتوق إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والاحتفال بالكأس وسط الأبقار في المزارع.

وتحدث سيتيين إلى القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني الحكومي عن تجربته مع برشلونة وما يطمح إليه بعد استكمال المنافسات الرياضية.

استلم المدرب المحنك (61 عامًا) تدريب البلاوجرانا في يناير الماضي خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي، ولم يلبث أن توقفت الأنشطة في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

“لقد أخبرت اللاعبين أنني في عجلة من أمري ولا وقت لديّ لتضييعه، أرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا والليجا”، هكذا بدأ كيكي حديثه.

وواصل مدرب ريال بيتيس السابق: “إن استطعت الجمع بينهما سيكون أفضل، حلمت أنني أسير بين الأبقار في منطقة لينكريز وفي يدي كأس دوري أبطال أوروبا وأريتهم إياه”.

يمتلك سيتيين عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، في هذا الصدد قال: “وقعت على عقد يربطني عام ونصف، ولديّ بند التمديد لموسم إضافي، آمل أن يتحقق ذلك”.

وعن أنهاء الموسم بالشكل الحالي للجدول، بتتويج برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، قال سيتيين..

“لا أعرف إن كان الأمر يستحق ذلك، لكن إن حدث فلن أشعر أنني بطل بالتفوق بنقطتين فقط على ريال مدريد، أريد لعب المزيد من المباريات لتعزيز موقعنا في القمة”.