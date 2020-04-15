كيف تتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19 في شهر رمضان؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك المقرر أول أيامه في الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، نقدم لكم بعض النصائح التي يجب الالتزام بها خلال الشهر الكريم للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد-19.
1/ شرب الماء
يجب شرب كميات وفيرة من الماء أثناء فترة الإفطار حتى السحور، نظرا لتعدد فوائدها في رفع كفاءة جهاز مناعة الجسم ومن ثم القدرة على مكافحة فيروس كورونا.
2/ الإفطار على التمر
يحتوي التمر على الحديد والمنجنيز وفيتامين أ، وجميعهم من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.
3/تناول السلطة
يجب أن تحتوي وجبة الإفطار والسحور على طبق السلطة ، لأن الخضروات والفواكه من الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بالجسم، وهو ما يقلل من فرص الإصابة وانتقال العدوى.
4/ تناول البرتقال والليمون
ينصح بتناول الليمون والبرتقال في الشهر الكريم، لأن فيتامين سي يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات.
5/ الامتناع عن الغرغرة
أشار الخبراء أن الغرغرة بمحلول ملحي يحتوي على عصير الليمون لا يساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بل يتسبب الليمون في احتقان الأغشية المخاطية الموجودة في الزور، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الأحماض.
6/ الإفطار على الشوربة
ينصح المتخصصون بتناول طبق صغير من الشوربة، قبل البدء في تناول الطعام خلال شهر رمضان الكريم، لأن المشروبات الساخنة تساهم في القضاء على الجراثيم والفيروسات العالقة في الجهاز التنفسي العلوي، وتبقى الحلق رطبا ودافئا.
7/ الامتناع عن التجمعات العائلية
ينصح بالابتعاد عن التجمعات العائلية التي يفضلها الكثيرون في الشهر المبارك، لعدم تفشي الفيروس الذي من الممكن أن ينتقل بين الأشخاص عن طريق الرذاذ المتطاير في الهواء.