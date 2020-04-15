عادل بالصف السادس وينهي حفظ نصف القرآن الكريم

الدمام – حمودالزهراني

أنهى الابن عادل عبدان الزهراني ١٢ سنة مؤخرًا حفظ نصف القرآن، حيث استغل فترة تعليق الدراسة وخصص وقتًا كافياً لمراجعة ماتم حفظه والانطلاق في مواصلة الحفظ إلى أن أنهى حفظ سورة الكهف.

وذكر والد الطفل عبدان الزهراني أن مشاعره لا يمكن أن توصف لاسيما وأن ابنه عادل مازال صغيرًا في الصف السادس ، وذكر أن الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لحلقات جامع الأخوين حي طويق التابعة لجمعية مكنون بالرياض حيث يتابع ابني عادل حفظه هناك، أما الابن عادل فقد قال: أحفظ من سورة الناس إلى سورة الكهف ولله الحمد. و الحمد لله على فضله ونعمه وأشكر أبي وأمي على حرصهم على متابعتي الحفظ كما أشكر أساتذتي المعلمين في مدرسة أبي بكر بن عياش الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وأسأل الله أن يعينني على إتمام حفظ كتابه الكريم قريباً.

الجدير بالذكر أن عادل إحدى المواهب الشابة في لعبة التايكوندو حيث يخصص جزء من وقته برفقة والده للتدريب في نادي النصر بالرياض.