طريقة عمل كيكة الربيع الملونة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ أفضل كيكة لإستقبال الربيع والتى تتميز بألوانها الزاهية الربيعية الجميلة

المقادير اللازمة

4 حبات بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق حلويات منخول مرتين

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

ألوان طعام ( أخضر – بنفسجى – أزرق )

كريمة مخفوقة بيضاء وملونة لتغطية الكيك

طريقة العمل

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، نخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

نضيف لهم الحليب الدافئ والزيت أو الزبدة ونقلب جيدً

نضيف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ونقلب جيدًا حتى لا يكون به أي كتل

فى وعاء آخر، نخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج تماماً

نقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معًا

نقوم بتقسيم الخليط فى 3 أطباق منفصلة

نقوم بتلوين كل جزء بالألوان ويقلب جيداً

نضع الخليط فى 3 صوانى بها ورق خبز

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها لتبرد تمامًا

تقسم 3 أجزاء

يحشى كل جزء منهم بالكريمة

ثم تغلف بالكريمة البيضاء

وتزين بوردات من الكريمة الملونة

تقدم باردة